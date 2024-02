Marie-Henriette Lamour (1898-1944), épouse du résistant Louis Marie Pellé Plateau des Capucins Brest, lundi 19 février 2024.

Marie-Henriette Lamour (1898-1944) est née le 7 février 1898 et décédée le 28 mars 1944 pendant la Seconde guerre mondiale.

Elle fut l’épouse du résistant finistérien Louis Marie Pellé fusillé quelques mois plus tard le 21 août 1944.

Au cœur des épreuves physiques et psychologiques des grands conflits qui ont traversé le XXè siècle, son parcours de vie dans le Nord-Finistère honore les qualités d’adversité et caractéristiques humaines audacieuses d’émancipation des femmes du pays Léonard.

Plateau des Capucins Brest Brest 29200 Finistère