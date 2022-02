Marie Guyart de l’Incarnation Le Blanc, 21 mars 2022, Le Blanc.

Marie Guyart de l’Incarnation Le Blanc

2022-03-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-21

Le Blanc Indre

Marie Guyart de l’Incarnation (Tours 1599- Québec 1672), veuve, mère, mystique, Ursuline missionnaire, pionnière de la Nouvelle-France.

Conférence sur le thème de l’Histoire par Isabelle Landy, agrégée de lettres classiques, Maître de conférences à l’Université Denis Diderot Paris 7.

Marie de l’Incarnation, née Gutart (1599-1672), veuve et mère à 19 ans, travaille comme gérante d’une compagnie de transports sur la Loire pour le compte de son beau-frère. En 1631, après avoir confié son fils Claude à une de ses soeurs, elle entre au monastère des Ursulines de Tours, pionnière de l’éducation des filles. A 40 ans, elle s’embarque à Dieppe pour le Canada et fonde à Québec le 1er monastère des Ursulines et la 1ère école en Amérique du Nord pour filles amérindiennes et françaises.

uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/

Le Blanc

