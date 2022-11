Marie-Gold – Le rap pour bousculer les codes Centre culturel canadien Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marie-Gold – Le rap pour bousculer les codes Centre culturel canadien, 2 décembre 2022, Paris. Le vendredi 02 décembre 2022

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Le vendredi 2 décembre à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à « Baveuse City » dans l’univers coloré, féministe et engagé de la rappeuse et productrice canadienne Marie-Gold. Passée maître dans l’art de faire ce qu’elle veut, Marie-Gold, de son vrai nom Chloé Pilon-Vaillancourt, bouscule les codes. Elle souhaite amener un côté plus loufoque et léger au rap québécois. Son deuxième album, un album concept, le démontre bien. « Bienvenue à Baveuse City » présente la ville fictive de “Baveuse City” où Marie- Gold incarne la dite « Baveuse ». Mélangeant l’absurde à l’engagé et le ludisme à la sensibilité, la richesse des thèmes (environnement, injustice, égalité homme-femme, politique) s’allie à des beats solides et variés. Une immersion musicale dynamique, divertissante et réfléchie rarement vu dans le paysage rap ! Marie-Gold débute sa carrière en tant que productrice au sein du collectif entièrement féminin Bad Nylon, avant de prendre son envol en solo en 2018 avec l’EP autoproduit “Goal : Une Mélodie”. Grâce à ce projet, elle devient la première femme à remporter le prix de la musique indépendante au Québec, GAMIQ « EP Rap de l’année ». Durant la même période, elle fait ses dents dans les rap battles et devient la première femme à atteindre la ligue supérieure des rap battles WordUp!. Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/marie-gold/ 0144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/marie-gold/

© John Londono

