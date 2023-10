Atelier couture Marie Gilles Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Atelier couture Marie Gilles Marseille, 22 octobre 2023, Marseille. Atelier couture Dimanche 22 octobre, 14h00 Marie Gilles Vous avez envie d’apprendre quelques points de couture à la main ? Vous avez une machine à coudre et vous ne savez pas comment l’utiliser ? Vous avez envie de fabriquer un pique épingles ? Retrouvons-nous pour un atelier couture ! Marie Gilles 65 allée des Gazelles 13012 Marseille Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « marie@mariegilles.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marie Gilles Adresse 65 allée des Gazelles 13012 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Marie Gilles Marseille latitude longitude 43.29607;5.435744

Marie Gilles Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/