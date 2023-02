Marie-France Gély Galerie Azimut, 1 mars 2023, Aix-en-Provence .

Marie-France Gély

2023-03-01 – 2023-03-12

Exposition d’art contemporain.

On rencontre l’artiste peintre Marie-France Gély sur place, on fait une Visite Parents-Enfants le mercredi 8 mars à 15h gratuitement : on observe, dessine et participe à un concours de dessin,Inauguration le jeudi 9 mars, Afterwork le vendredi 10 mars à 18h30. Bien entendu café les samedis et dimanche 11 et 12 mars.

Sa démarche artistique se confond avec l’expérimentation du jeu des matières et des couleurs, inspirée d’un rien… ou d’un tout, un motif, une texture… un trait qui surlonge un paysage.

L’artiste Marie-france Gély expose ses peintures dans la Galerie Aixoise Azimut. Vous êtes conviés à plusieurs temps forts,

cmarie.gely@gmail.com +33 7 85 45 06 93 https://www.marie-gely.com/

