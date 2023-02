MARIE-FLORE TOURNEE 2022/2023 L’ATRIUM, 18 février 2023, DAX.

MARIE-FLORE TOURNEE 2022/2023 L’ATRIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

LE BRISE GLACE 1 LD191432 2 LD191429 3 LD191430 Marie-Flore ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore. Minois de chat au cœur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d’un piano-voix éthéré à une pop teintée d’urbanité et de modernité, à chaque fois poétique. Auteure, compositrice, interprète et multi instrumentiste, Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes. Dans ses textes, elle cultive les thématiques vénéneuses, se plait à chanter des jeux de mots sensuels, parfois abrupts, aspects auxquels elle tient tant du point de vue sonore que textuel. Après un premier album qui a fortement séduit (Braquage), elle revient sur scène pour défendre un nouveau disque prévu courant 2022. La performance est un art qu’elle maîtrise : Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène. On est prêt à succomber. Marie-Flore

L’ATRIUM DAX COURS FOCH Landes

