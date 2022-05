Marie-Flore + Fils Cara Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Le Krakatoa, le vendredi 30 septembre à 20:30

Auteure, compositrice, interprète et multi instrumentiste, Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes. Dans ses textes, elle cultive les thématiques vénéneuses, se plait à chanter des jeux de mots sensuels, parfois abrupts, aspects auxquels elle tient tant du point de vue sonore que textuel. Après un premier album qui a fortement séduit (Braquage), elle revient sur scène pour défendre un nouveau disque prévu courant 2022. La performance est un art qu’elle maîtrise : Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène. On est prêt à succomber. Transrock présente Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:30:00 2022-09-30T23:00:00

