Pièce de théâtre le 13 et masterclass gratuite le 14 janvier, avec François Bergoin, metteur en scène. Horaires à définir. Renseignements et inscription par mail : dominique.carre@ville-cancale.fr

L’histoire se passe à l’étage -3 d’un centre commercial, dans une pièce aseptisée.

Le gardien c’est Michel (Clément Carvin), un rescapé de la vie.

Il surveille les escaliers roulants et se charge des horaires d’ouverture du centre commercial.

Il est bientôt rejoint par Mimi (Catherine Graziani), « docteur clini-clown » qui travaille à l’hôpital, puis par Gabriel (François Bergoin), ancien dompteur et plutôt frimeur.

En somme des gens simples qui ont des choses sur le cœur : des peines, des rêves, des douleurs, pleins de petits mensonges qui les aident à surnager et beaucoup de grands sentiments cachés.

Dans ce curieux nid en sous-sol, blottis dans l’intimité de leurs conversations, accompagnés d’un quatrième acteur, un bien étrange Saint Esprit, le perroquet nommé Coco, les mots fusent, s’aiguisent aux émotions, aux choses de la vie, et trouvent des expressions inattendues, esquissent des scènes surréalistes, parfois crues et souvent burlesques où se racontent plein de petites histoires.

Ces trois personnages aux prénoms bibliques sont d’autant plus remarquables qu’ils sont si ordinaires que le monde sans doute aurait tendance à les oublier. Une tendre, drôle et truculente peinture des laissés pour compte du libéralisme, des survivants de ses murs vulgaires.

En coproduction avec le Théâtre de Saint-Malo.Mise en scène : François Bergoin

Avec : Catherine Graziani, Clément Carvin, François Bergoin… et COCO (le perroquet)

Lumière : Sylvaine Comsa

Production : Compagnie Théâtre Alibi

Programmation de l’Amérance disponible en fichier pdf ci-dessous

Billetterie disponible dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel (Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg)

https://www.lamerance-cancale.fr/

