Marie Desroles, C'est que de l'amour (Paris) THEATRE BO SAINT-MARTIN, 30 mars 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 19:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

MARIE DESROLES

C'est que de l'amour

Si Marie était un cocktail, elle serait un ti punch.

À la fois, sucrée, acidulée et corsée. Simple et généreuse, sans glaçon ni fioriture…

Son nouveau spectacle, c'est pareil ! Venez le découvrir…

Marie DESROLES, humoriste diplômée en sociologie, nous offre une critique sociale intelligente et drôle. Elle bouscule, surprend et nous fais rire.

Elle ose ! S'aventure sur des terrains glissants, aborde les sujets les plus tabous.

La sexualité féminine, la santé mentale ou encore l'argent; elle nous parle à tous de tout.

Armée de son franc-parler, une écriture de qualité et d'une énergie débordante, Marie garantie d'apporter sa jovialité et sa chaleur afin de faire monter la température.

Réservation PMR : 01 42 71 50 00

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

MARIE DESROLES

C’est que de l’amour



Si Marie était un cocktail, elle serait un ti punch.

À la fois, sucrée, acidulée et corsée. Simple et généreuse, sans glaçon ni fioriture…

Son nouveau spectacle, c’est pareil ! Venez le découvrir…

Marie DESROLES, humoriste diplômée en sociologie, nous offre une critique sociale intelligente et drôle. Elle bouscule, surprend et nous fais rire.

Elle ose ! S’aventure sur des terrains glissants, aborde les sujets les plus tabous.

La sexualité féminine, la santé mentale ou encore l’argent; elle nous parle à tous de tout.

Armée de son franc-parler, une écriture de qualité et d’une énergie débordante, Marie garantie d’apporter sa jovialité et sa chaleur afin de faire monter la température.

Réservation PMR : 01 42 71 50 00

