MARIE DES POULES STUDIO DES CHAMPS ELYSEES, 9 février 2023, PARIS.

COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES (1-1047150) PRESENTE : ce spectacle. Auteur Gérard Savoisien (texte édité par L’Avant-Scène Théâtre ) Metteur en scène Arnaud Denis Distribution Béatrice Agenin et Arnaud Denis en alternance avec Arthur Cachia Lumières Laurent Béal – Décor Catherine Bluwal – Créateur sonore Jean-Marc Istria – Création marionnettes Julien Sommer – Le Théâtre des Marionnettes Parisiennes – Champ de Mars – Assistant à la mise en scène Georges Vauraz Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ? Marie Des Poules Marie Des Poules EUR34.9 34.9 euros

STUDIO DES CHAMPS ELYSEES PARIS 15 avenue Montaigne 75008

