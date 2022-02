Marie des Poules, gouvernante chez George Sand Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Marie des Poules, gouvernante chez George Sand Nice, 30 mars 2022, Nice. Marie des Poules, gouvernante chez George Sand Forum Nice Nord 10 boulevard Comte de Falicon Nice

2022-03-30 – 2022-04-02 Forum Nice Nord 10 boulevard Comte de Falicon

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 22 Béatrice Agenin, Molière 2020 de la meilleure comédienne, incarne tour à tour George Sand et Marie Caillaud, dite Marie des Poules : deux femmes, deux destins mêlés pour un idéal de liberté. Forum Nice Nord 10 boulevard Comte de Falicon Nice

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Forum Nice Nord 10 boulevard Comte de Falicon Ville Nice lieuville Forum Nice Nord 10 boulevard Comte de Falicon Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Marie des Poules, gouvernante chez George Sand Nice 2022-03-30 was last modified: by Marie des Poules, gouvernante chez George Sand Nice Nice 30 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes