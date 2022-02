“Marie des Poules, gouvernante chez George Sand” à Eysines Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

jeudi 24 mars à 20:30

Rendez-vous **jeudi 24 mars** 2022 à 20h30 au **théâtre Jean Vilar d’Eysines**, pour la représentation de _Marie des Poules, gouvernante de George Sand_, pièce lauréate des **Molières 2020**. C’est l’histoire d’une femme au destin incroyable. Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? **_Marie des Poules, gouvernante de George Sand_** **- avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis** **Jeudi 24 mars 2022 – 20h30** **Théâtre Jean Vilar, Le Plateau** Arrêt tram D “Eysines centre” Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/marie-des-poules](http://www.eysines-culture.fr/marie-des-poules)

Tarifs : plein 28€ / réduit 23€ / enfant 7€

Une pièce autour du destin de deux femmes et leur combat pour la liberté Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde

