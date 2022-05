MARIE D’EPIZON CHANTE BARBARA – DE CRISTAL ET DE FEU

Jeudi 02 juin 2022 – à 20h30

Assas, Salle des Crouzets Marie d’Epizon aborde le répertoire de Barbara avec un trio composé de Thomas Fontvielle à la guitare, Jean-Pierre Barreda à la contrebasse et Jo Labita à l’accordéon. Leur approche musicale oscille entre jazz et bossa-nova. Empreintes de délicatesse, les interprétations sont d’une touchante sincérité et d’une justesse de ton qui forcent l’adhésion bien au-delà du cercle des connaisseurs. Elles touchent le public étranger à l’univers de Barbara et séduisent les inconditionnels, dont on sait l’exigence vis-à-vis de réinterprétations de cette chanteuse légendaire. A partir de 19h possibilité de restauration légère, avec animation musicale

