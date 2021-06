« Marie Curie, magicienne du radium » – Spectacle de conte du Musée Curie en streaming Musée Curie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

« Marie Curie, magicienne du radium » – Spectacle de conte du Musée Curie en streaming

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Musée Curie

Si Marie Curie m’était contée… Installez-vous confortablement et visionnez depuis chez vous le spectacle de conte du Musée Curie qui vous transportera dans un univers poétique pour découvrir la vie de Marie Curie et comprendre (enfin !) la découverte de la radioactivité. _Créé par Nathalie Huchette (Responsable action culturelle et communication au Musée Curie) et Elisa Bou. Mis en scène et interprété par Elisa Bou._ [Visionnez le teaser](https://youtu.be/7m09CIdWZO0) pour avoir un avant-goût du spetacle Cette captation vidéo a été faite en 2016 dans l’amphithéâtre Marie Curie, à côté du musée, là-même où Marie Curie enseignait la physique à ses étudiants de la Sorbonne dans les années 1920/30 !

Sur inscription préalable avant le vendredi 2 juillet pour obtenir le lien de visionnage

La captation vidéo du spectacle de conte sur Marie Curie et la découverte du radium disponible en streaming

Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris Paris



