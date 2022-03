Marie Curie, “magicienne” du radium. Conte biographique véridique et pédagogique ! Musée Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée Curie, le samedi 14 mai à 15:00

Pionnière de génie, scientifique connue dans le monde entier, première femme à avoir reçu le Prix Nobel, et seule à ce jour à en avoir eu deux, la vie de Maria Sklodowska devenue Marie Curie peut être contée comme une légende. Pour découvrir son destin hors du commun et l’histoire de la radioactivité, plongez-vous dans son histoire racontée par la conteuse, Elisa Bou. Un récit pédagogique aux accents poétiques. Un spectacle qui transporte petits et grands dans un univers captivant de savoir et de progrès scientifique, celui de la physique à l’aube du XXe siècle.

Sur réservation

Un conte sur Marie Curie pour les enfants et leurs parents. Une façon poétique et pédagogique de (re)découvrir la vie de Marie Curie et de comprendre (enfin !) la découverte de la radioactivité Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris Paris

Lieu Musée Curie Adresse 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Ville Paris

