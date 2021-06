« Marie Curie, la traversée d’une vie » – Web série en streaming – Episode 1/4 Musée Curie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

« Marie Curie, la traversée d’une vie » – Web série en streaming – Episode 1/4

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Musée Curie

Embarquez dans le **1er épisode de cette** [**web série**](https://musee.curie.fr/decouvrir/contenus-numeriques/web-serie-la-traversee-d-une-vie) de 4 épisodes **inspirée du** [**voyage de Marie Curie en Amérique en 1921**](https://musee.curie.fr/decouvrir/documentation/le-voyage-aux-etats-unis-de-marie-curie)**, mêlant faits réels et fiction**. Résumé : **Episode 1 « Le grand retour »** On est le 28 juin 1921, Marie Curie et ses filles embarquent sur l’Olympic à New York. Dans une semaine le paquebot accostera à Cherbourg. Une mallette précieuse voyage avec elle dans le coffre-fort du commissaire de bord. A l’intérieur, un gramme de radium d’une valeur de 100 000 dollars qui lui a été offert grâce à la générosité des femmes américaines et d’une certaine Miss Meloney. Dans sa luxueuse cabine, Marie se remémore sa première rencontre un an auparavant avec la journaliste américaine qui lui posait sa question fétiche. Question qui fut le déclencheur de cette incroyable tournée américaine d’un mois et demi où elle fut accueillie triomphalement et où le président américain en personne lui remit à la Maison Blanche ce précieux cadeau qui va lui permettre de poursuivre ses recherches. _Une création originale produite par le Musée Curie. Ecrite et créée par Nathalie Huchette (Responsable de l’Action culturelle et de la communication au Musée Curie) et Prune Lichtlé, comédienne, autrice et réalisatrice. Réalisée et interprétée par Prune Lichtlé._ [Découvrez la bande annonce de cette web série inédite](https://youtu.be/ZVEsK0VMRzM)

En streaming sur la chaîne YouTube du Musée Curie dès le 28 juin

1er épisode de la web série inspirée du voyage de Marie Curie en Amérique en streaming sur la chaîne YouTube du Musée Curie

