En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le dimanche 4 juillet à 16:30

[Marie Crochet](https://www.facebook.com/events/950125669094939?active_tab=about) ——————————————————————————— ### _ »J’ai faim d’bon sens mais ça va être plus simple d’aller s’faire cuire un œuf « _, cabaret écho-logique [**Marie Crochet**](https://www.facebook.com/events/950125669094939?active_tab=about) revient **_En Plein Virage_** avec un nouveau spectacle tout chaud sorti du nid ! Après la pomme de la désobéissance originelle, [**Marie Crochet**](https://www.facebook.com/events/950125669094939?active_tab=about) croque l’époque : un vrai courant d’Être (humain). Changement d’ère en chansons manifestes et/ou festives, servies sur le fil rouge du genre terrien : HK, Les yeux de la tête, Femmouzes, Cabrel, Robine, Jolie Môme, Romain Didier, Mes aïeux, Michèle Bernard… et autres surprises ! Elles ont l’âge de faire leur rebelle et ça tombe bien : **Marie Crochet** – chant **Léna Croche** – chant **Florence Grimal** – piano

Entrée libre

2021-07-04T16:30:00 2021-07-04T18:30:00

