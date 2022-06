MARIE CLOU, CHANSONS GÉNIALOGIQUES Bazougers, 29 juillet 2022, Bazougers.

MARIE CLOU, CHANSONS GÉNIALOGIQUES

Ferme Arc-en-Ciel Lieu-dit Placé Bazougers Mayenne

2022-07-29 – 2022-07-29

Bienvenue chez Marie Clou !

Aujourd’hui Marie Clou vous invite dans sa famille. De la tante fantasque au papa brimé, rencontrez les plus ou moins vieilles branches de sa géniale généalogie. Avec la complicité du public, Marie Clou porte un regard amusé, tendre, et parfois mordant sur ses ancêtres. Elle chante, danse, raconte, s’amuse : le bougon oncle René, la séduisante arrière grand-mère Marie-Berthe, les surprenants parents… Ils prennent vie devant vous en rire et en chanson. Marie Clou réveille les souvenirs, arbitre les débats, ravive les chicanes… et nourrit la joie des retrouvailles.

Tout comme une fête de famille… Et si c’était la vôtre ?

Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée 50 minutes. Participation au chapeau.

Merci de réserver votre place auprès de pépites en vrac. Rendez-vous à la ferme Arc en Ciel de Bazougers 53170

La boutique à la ferme est ouverte de 16h à 18h30 : pain, fromage, jus de pomme, bière… Tu peux venir pique niquer sur place avant le spectacle !

L’association Pépites en Vrac vous propose de venir découvrir le spectacle clownesque de Marie Clou à la ferme arc en ciel de Bazougers !

clown.pepitesenvrac@gmail.com +33 6 12 84 11 34 https://www.pepitesenvrac.com/

Lieu-dit Placé Ferme Arc-en-Ciel Bazougers

