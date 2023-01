Marie Claude Pietragalla – La femme qui danse Colmar, 4 février 2023, Colmar .

Marie Claude Pietragalla – La femme qui danse

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

2023-02-04 – 2023-02-04

Colmar

Haut-Rhin

EUR Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur scène. De danseuse Étoile à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisie de vivre la danse comme un art total. Dans ce seule en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art, et est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie.

+33 3 90 50 50 50

Colmar

