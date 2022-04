MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA – LA FEMME QUI DANSE Béziers, 25 mars 2023, Béziers.

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA – LA FEMME QUI DANSE Béziers

2023-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-25

Béziers Hérault Béziers

EUR 53 Pour célébrer plus de 40 ans sur scène, Marie-Claude Pietragalla, danseuse étoile de l’Opéra de Paris devenue chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, vit la danse comme un art total. L’artiste multiplie les expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques.

Billetterie dans nos bureaux d’informations de Béziers et Valras-Plage et dans les points de vente habituels.

+33 4 99 41 36 36

Béziers

