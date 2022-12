Marie-Claude BANTIGNY, violoncelle et David BRASLAWSKY, piano Église Saint-Merry, 15 janvier 2023, Paris.

Le dimanche 15 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Jean-Sébastien Bach, Franz Schubert et Robert Schumann

Marie-Claude Bantigny, violoncelle

Marie-Claude Bantigny s’inscrit dans la lignée des prestigieux violoncellistes français auprès de qui elle se forme, tels que Maurice Gendron, André Navarra ou Roland Pidoux (Premier Prix de violoncelle et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris). Dirigée par Christian Ivaldi, elle remporte avec le Quatuor Fidelio le Premier Prix du Concours International de Musique de Chambre de Trieste « Sergio Lorenzi ».

Sa carrière de chambriste et de soliste l’amène à jouer dans les festivals tels que la Roque d’Anthéron, les week-ends musicaux de la Baule, l’Orangerie de Sceaux, Aix en Musique et dans des salles de renommées internationales comme Gaveau, Pleyel, Le Louvre, le Théâtre du Châtelet, l’Opéra Bastille, le Lincoln Center…

Elle se produit en soliste avec l’Orchestre Symphonique Français, les orchestres de Bordeaux, Bayonne, Perpignan, et Colonne, avec lesquels elle interprète les concertos de Haydn, Schumann, Saint-Saëns, Dvořák, le Double Concerto de Brahms, Don Quichotte…

Marie-Claude Bantigny participe régulièrement à des enregistrements pour Radio France. Sa discographie comprend La Muse et le Poète, le 1er Concerto pour Violoncelle de Saint-Saëns, l’intégrale des Sonates de Beethoven avec Romano Pallotini, l’album violoncelle seul et récitante Je est un autre avec la Chaconne de Jean-Sébastien Bach, Invocation d’Éric Tanguy et Hamelin de Laurent Petitgirard.

Prochainement, un double-album comprenant l’intégrale des Sonates de Johannes Brahms (Op. 38, Op. 78, Op. 99 et Op. 108) avec le pianiste Karolos Zouganelis va paraître chez le label Paraty Distribution – Harmonia Mundi.

Son éclectisme l’amène à élargir son répertoire en y ajoutant des compositeurs contemporains tels que Laurent Petitgirard, Éric Tanguy, Guillaume Connesson…

Enseignante (titulaire de Certificat d’Aptitude), elle est également violoncelliste solo de l’Orchestre Colonne, ce qui lui confère, selon la presse spécialisée, une « personnalité musicale généreuse au style sobre et lumineux, une « sonorité profonde et déchirante » et un « jeu intense et authentique qui a touché directement le cœur du public ».

David Braslawsky, piano

En 1981, David Garbarg Braslawsky entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) dans la classe de piano de Vensislav Yankoff ainsi que dans la classe de musique de chambre de Jean Hubeau. Il participe alors à de nombreuses formations en duos, trios et quatuors. Il obtient en 1985 le Premier Prix de piano et de musique de chambre.

Sa curiosité le conduit à se perfectionner avec les maîtres de différentes écoles comme Yevgeni Malinin et Lazar Berman, professeurs au Conservatoire de Moscou et Menahem Pressler, pianiste du Beaux-arts Trio.

En 1986, il intègre le cycle de perfectionnement dans la classe de musique de chambre de Christian Ivaldi avec le quatuor Fidélio qu’il a fondé et explore la quasi-totalité du répertoire de quatuor avec piano.

Parallèlement, il suit des cours d’harmonie au CNSMDP dans la classe de Roger Boutry et poursuit ses études pianistiques avec Monique Deschaussées, Catherine Collard et Eliane Richepin.

En 1987, le Premier Prix du Concours International de Trieste « Sergio Lorenzi » lui est décerné.

Dès lors, il se produit dans de nombreux festivals notamment le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, les « Moments Musicaux de l’Hermitage » à La Baule, celui d’Aix en Musique à Aix-en-Provence, les « Semaines Musicales » de Stresa, ainsi qu’à Trieste, Milan, au Théâtre National de Marseille « La Criée », et à Paris au Théâtre du Châtelet, à l’Auditorium du Louvre, dans la Salle Gaveau, dans la Salle Chopin-Pleyel…

Il joue également plusieurs fois avec les violoncellistes Maurice Gendron, Roland Pidoux et régulièrement avec Marie-Claude Bantigny.

Il participe à de nombreuses émissions de radio sur France Musique et de télévision sur France 3 et la RAI italienne.

Il est depuis vingt-neuf ans le pianiste de l’Octuor de France et joue régulièrement avec eux en duo, trio, quatuor… notamment à New York, Washington, Tokyo, Hong-Kong, São Paulo, Rome, Athènes, Minsk, Venise, Madrid ou encore Barcelone…

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-15-janvier-2023-marie-claude-bantigny-violoncelle-et-david-braslawsky-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/682321420236436/ https://www.facebook.com/events/682321420236436/

