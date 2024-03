Marie-Christine Barrault Ivan Morane lecture au château de Montgobert Montgobert, samedi 13 avril 2024.

Marie-Christine Barrault Ivan Morane lecture au château de Montgobert Montgobert Aisne

Les comédiens français Marie-Christine Barrault et Ivan Morane, offrent une lecture de la correspondance entre Pauline et Napoléon Bonaparte.

J’ai tenté par le choix de lettres de ce montage à mettre en valeur sans en cacher certaines dérives la personnalité généreuse et rare de Pauline Bonaparte qui a traversé beaucoup de drames et de chagrins, mais auxquels elle a toujours fait face avec courage et détermination. Quel endroit plus approprié pour créer cette lecture que le château même dont Pauline a hérité en s’unissant en premières noces au Général Leclerc, alors propriétaire du Château. Ivan Morane

Samedi 13 avril à 17h

Dimanche 14 avril à 15h

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Allée du Château

Montgobert 02600 Aisne Hauts-de-France

