Marie CARRIE BREZILIAN JAZZ QUARTET (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde, vendredi 16 février 2024.

Marie CARRIE BREZILIAN JAZZ QUARTET (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Régulièrement présente sur les scènes hexagonales, Marie CARRIE balance entre swing et musique brésilienne, elle nous a habitué à mixer les styles avec aisance et naturel. Elle aime renouveler ses répertoires et collaborer avec de nouveaux musiciens afin d’apporter une certaine fraîcheur nécessaire au jazz et à l’improvisation.

A 20h45 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:45:00

fin : 2024-02-16 22:30:00

Route de Lissac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine jazzclubbrive@gmail.com

L’événement Marie CARRIE BREZILIAN JAZZ QUARTET (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-02-03 par Brive Tourisme