Marie-Caroline Hominal s’entoure de huit interprètes doté-es de talents différents formant un microcosme intergénérationnel. Danseur-euses, musicien-nes, chanteur-euses et comédien-nes constituent une troupe dont Sugar Dance dévoile l’envers du décor quelques heures avant de monter sur scène. Création 2020 coproduite par le Pavillon ADC __ Sugar Dance a été l’une des premières pièces basculées dans l’essoreuse Covid, à l’automne 2020. Répétée et en grande partie jouée avec des masques, présentée devant un parterre réduit, la soirée demandait à être revécue. Et comme le Pavillon réfléchit de plus en plus à sa production en termes de durabilité, Sugar Dance est reprise cette saison. « Ce que j’aime dans le cabaret ou le cirque, c’est ce principe de numéros. Ça me fait penser aux battles de hip-hop, ou à Tik-Tok. Ce sont des vignettes, intenses et instantanées, un peu comme Instagram… » Avec dans cette troupe de neuf artistes, toutes les danses, toutes les musiques, tous les âges, tous les talents et toutes les énergies. Du slam au contorsionisme, du métal au lyrique. Sugar Dance est un monde coloré, débridé, orchestré pour commotionner le public.

