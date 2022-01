Marie-Caroline Hominal – Eurêka, c’est presque le titre Pavillon de la danse contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nouvel opus de Marie-Caroline Hominal : Eurêka, c’est presque le titre. Un solo qui progresse de trouvailles en métamorphoses. On y croise, dans un rêve, John Cage, la rappeuse Cardi B ou encore des figures géométriques vivantes. Un manège tragi-comique sur une microscène argentée.

dès 8.- CHF ( voir tarifs sur notre site)

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T19:30:00

