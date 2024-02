Marie Carnage Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement, vendredi 24 mai 2024.

Marie Carnage en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion, rendez-vous le 24 mai.

C’est au fin fond de la Nouvelle Orléans que Marie Carnage vient puiser ses influences et ses couleurs. Entre petite fanfare et formation jazz, le groupe vous embarque dans un voyage exotique au gré du calypso, du swing et des rythmes chaloupés.



Le jazz New Orleans, musique traditionnelle du sud des États-Unis, est chargé d’histoire et synonyme de carnaval, de fête, de joie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

