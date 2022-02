MARIE CARNAGE L’Ekonature, 4 février 2022, Marseille.

MARIE CARNAGE

L’Ekonature, le vendredi 4 février à 21:00

MARIE CARNAGE C’est au fin fond de la Nouvelle Orleans que Marie Carnage vient puiser ses influences et ses couleurs. Entre petite fanfare et formation de Jazz, le groupe vous embarquera dans un voyage exotique au gré du calypso et de rythmes chaloupés. Cette musique traditionnelle du sud des états-unis est synonyme de carnaval, de fete, et de joie, mais elle puise aussi ses origines dans la pauvreté, les inégalités et la ségrégation raciale. Elle est joyeuse mais politique, et prend tout son sens en ces temps de trouble, ou festoyer et jouer de la musique devient de plus en plus prohibé.

Entrée libre

♫JAZZ NEW ORLEANS♫

L’Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



