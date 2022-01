Marie Carnage + JAM La Mer Veilleuse, 27 janvier 2022, Marseille.

Marie Carnage + JAM

La Mer Veilleuse, le jeudi 27 janvier à 20:00

Marie Carnage c’est le groupe de New Orleans le plus sexy du moment et ça se passe jeudi soir à 20h à la Mer Veilleuse pour votre plus grand bonheur !! Il y aura une jam de New Orleans après le concert alors ramenez vos instrus, vos potes, vos bretelles et vos plus belles paillettes !!!!

Entrée libre

♫♫♫

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



