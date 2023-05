Marie Bruand & Sarah Nabi – Prélude Conservatoire Municipal W. A. Mozart, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

Des capteurs permettent à une danseuse de créer une musique en mouvement.

Marie Bruand est danseuse et chorégraphe contemporaine. Dans ses créations, elle explore et développe sa matière autour de la transversalité entre la danse et les autres arts.

Sarah Nabi développe une thèse à l’IRCAM autour des liens qui subsiste entre la musique et le mouvement.

« Prélude » est un projet artistique qui vise à fusionner danse et musique grâce à la science.

Les artistes souhaitent, à l’aide d’une intelligence artificielle, créer des sonorités à partir du mouvement. À la manière d’un musicien, le corps du danseur devient son instrument.

Six représentations de 20h30 à 23h30 (durée 30 min).

En partenariat et avec le soutien de l’IRCAM.

Conservatoire Municipal W. A. Mozart 7, passage de la Canopée 75001 Paris

Contact :

Isée Beauseigneur