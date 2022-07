Marie Blues, 7 mars 2023, .

Marie Blues



2023-03-07 20:30:00 – 2023-03-07

10 15 EUR TEMPS FORT : Y METTRE DU SIEN

MARLÈNE ROSTAING

Dans cet opéra clinique et absurde, la chorégraphe Marlène Rostaing rend hommage à sa grand-mère Germaine et à sa tante Nicole dont elle a hérité l’histoire tragique. À partir de cet héritage, déconstruire et se reconstruire, par la danse, et le chant, comme un exutoire, Marie Blues révèle un paysage de cartes postales autobiographiques, une histoire de famille comme une autre. Sur scène deux interprètes, une cheffe de chœur et une chorale amateur de onze personnes. Puissant comme de l’Art Brut.

A partir de 10 ans

Durée : 1h

