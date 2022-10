Marie-Aurore D’awans et Pauline Beugnies – Mawda, ça veut dire tendresse Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marie-Aurore D’awans et Pauline Beugnies – Mawda, ça veut dire tendresse Le CENTQUATRE – PARIS, 12 décembre 2022, Paris. Du lundi 12 décembre 2022 au mardi 13 décembre 2022 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h15

. payant De 6 € à 12 €

Le documentaire, la fiction et la poésie sont associés au sein de cette tragédie retraçant l’histoire de Mawda (مه و د ا ), petite fille tuée par balle par un policier belge en 2018. Huit interprètes donnent corps à une multitude de personnages. Des voix différentes, celles que l’on entend que trop peu, racontant une histoire commune pour échapper au simplisme des gros titres. dans le cadre du Festival Impatience 2022 Mawda Shamdin Ali a deux ans quand elle est tuée par un tir policier, dans la camionnette qui doit la ramener avec sa famille en Angleterre. Ses parents et son grand frère de quatre ans sont, eux, emmenés au cachot. Elle était née en Allemagne de parents originaires du Kurdistan irakien. Au drame souvent impersonnel des migrants qui s’affiche en une des journaux et qui est vite oublié, la comédienne et metteuse en scène Marie-Aurore D’awans et la cinéaste et journaliste Pauline Beugnies substituent l’épaisseur du réel : pendant deux ans, elles ont collecté une importante matière documentaire (entretiens, suivi du procès, voyage au Kurdistan) pour alimenter le récit. La scène est occupée par une camionnette blanche coupée en quatre – tour à tour banc de tribunal, bureau, écran de projection – et huit interprètes qui forment un chœur citoyen où cohabitent les langues (français, néerlandais, kurde) et les récits. Leurs différentes voix cherchent un sens à l’histoire de Mawda et de sa famille, l’arrachent aux pages des faits divers pour essayer de raconter ce qu’elle dit de notre société, de notre justice, de l’Europe et du monde actuel. Que cette histoire c’est aussi notre histoire. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/marie-aurore-d-awans-et-pauline-beugnies-mawda-ca-veut-dire-tendresse.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101897769521

Danny Willems Marie-Aurore D’awans et Pauline Beugnies – Mawda, ça veut dire tendresse

