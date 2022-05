MARIE-ANTOINETTE ET LA MUSIQUE, CONFÉRENCE PAR PATRICK BARBIER Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Le Croisic Loire-Atlantique « Marie Antoinette et la musique »

Conférence de Patrick Barbier Tout au long d’une étude transversale qui unit la musique et les arts mais aussi la politique, la société et des anecdotes de la vie quotidienne, Patrick Barbier propose un regard nouveau sur celle qui a été la reine mécène la plus mélomane et musicienne de l’histoire de France.

Association Arts & Balises 6 11 43 76 15

