Marie-Angélique de Fontanges – dernière passion du Roi-Soleil

Auditorium du château de Versailles, le jeudi 7 avril à 15:30

_**Par Patrick Daguenet, enseignant, historien et conférencier. Spécialiste de l’époque moderne**_ _Reprenant les mots de l’abbé de Choisy, Françoise Chandernagor fait dire à Madame de Maintenon dans sa magnifique Allée du roi que la » petite Fontanges [est] belle comme un ange et sotte comme un panier « . Il semble en tout cas que cet impitoyable jugement ait longtemps été considéré comme suffisant. Il est en effet communément admis que cette jeune Auvergnate, montée à Paris pour devenir dame d’honneur de la princesse Palatine, n’a été qu’une » transition » entre les deux grands amours de Louis XIV. Pourtant, une étude approfondie des sources prouve que le Roi-Soleil a en réalité éprouvé une vive passion pour la jeune femme. Il est en réalité fort probable que Mademoiselle de Fontanges en ait dérangé plus d’un, et que sa mort – ainsi que celle de l’enfant qu’elle a eu du roi – ne soit pas si fortuite qu’on le croyait…_ **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

Inscription obligatoire – Tarif 12€ – gratuit pour les enfants et étudiants

Une conférence de la Société des Amis de Versailles pour découvrir le destin de cette jeune Auvergnate, d'abord dame d'honneur de la princesse Palatine puis véritable passion du Roi-Soleil.

2022-04-07T15:30:00 2022-04-07T17:00:00

