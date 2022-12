MARIE-ANGE NGUCI – PIANO Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

MARIE-ANGE NGUCI – PIANO Narbonne, 14 janvier 2023, Narbonne . MARIE-ANGE NGUCI – PIANO 2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

2023-01-14 20:00:00 – 2023-01-14 Narbonne

Aude EUR 6 19 À seulement 24 ans, la pianiste francoalbanaise Marie-Ange Nguci est déjà dans le cercle des plus grands solistes internationaux. Jeune prodige se produisant dans le monde entier, elle n’en aborde pas moins chaque concert avec modestie, poussée par le désir d’une rencontre intime et totale avec l’oeuvre. C’est un parcours tout en reflets et en correspondances soigneusement étudiées que Marie-Ange Nguci a concocté pour Théâtre + Cinéma.

Au baroque allemand mélancolique de Johann Jakob Froberger répond le premier vingtième siècle expressif, complexe et tourmenté de Rachmaninov, Ravel, Prokofiev, sans oublier l’œuvre Les Litanies de l’Ombre, du compositeur français Thierry Escaich (lauréat aux dernières Victoires de la Musique). Un fascinant arc musical sur plusieurs siècles, porté par l’instrument-roi de la discipline. Le récital est un moment de grande émotion, qui tient presque de la magie, quand une artiste parvient, seule, à captiver toute une salle pour atteindre, grâce à la musique, une forme de transcendance.

Le rendez-vous est pris. +33 4 68 90 90 20 https://www.theatrecinema-narbonne.com/ Narbonne

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse 2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

MARIE-ANGE NGUCI – PIANO Narbonne 2023-01-14 was last modified: by MARIE-ANGE NGUCI – PIANO Narbonne Narbonne 14 janvier 2023 2 Avenue Maitre Hubert Mouly Narbonne Aude Aude Narbonne

Narbonne Aude