Marie-Ange Nguci piano Grand Théâtre d'Angers, 14 décembre 2021

Grand Théâtre d’Angers, le mardi 14 décembre à 20:00

Scriabine Sonate n° 5 op. 53 Ravel Une Barque sur l’océan Bach-Busoni Chaconne en ré mineur Beethoven Fantaisie op. 77 Rachmaninov Variations sur un thème de Chopin op. 22 La jeune pianiste franco-albanaise Marie-Ange Nguci propose une plongée dans le piano romantique, dans toute sa diversité. Une Fantaisie de Beethoven rappelle que l’esprit romantique tente d’emprunter de nouveaux chemins en dehors de la sacro-sainte « sonate ». Scriabine, à l’autre extrémité, compose certes une sonate, mais courte et en un seul mouvement. Busoni et Rachmaninov montrent que le romantisme s’est prolongé bien au-delà des simples limites temporelles (Rachmaninov meurt en 1943), tout en sachant regarder vers la musique du passé afin de la sublimer. Busoni revisite la partition de Bach en lui donnant un caractère plus démonstratif, Rachmaninov réemploie un thème de Chopin (prélude) pour produire une œuvre personnelle. Une barque sur l’océan de Ravel, elle est déjà d’un autre temps, ne serait-ce que par la fluidité de ses arpèges, issue de la souplesse absolue du rythme et des mesures, 36 changements de mesures en tout, des balancements binaires/ternaires : au final, toute une polyrythmie complexe et délicate pour l’interprète. Ravel orchestrera plus tard cette œuvre avec un large effectif.

Grand Théâtre d'Angers Place du Ralliement 49100 Angers



