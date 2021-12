Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Marie Amali Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert ——- **Dans le cadre du festival Détours de chant et en partenariat avec Music’Halle** Marie Amali, c’est un prénom à la croisée de la France et du Liban. De ce métissage émergent des espaces sonores en quête d’ailleurs. Lauréate du prix Nougaro 2019 et gagnante de la 11e édition du tremplin Décroche le son 2021, elle nous invite dans ses textes à prendre le temps. S’y entremêlent le piano et la voix, duo solitaire qui tisse la personnalité du projet à la croisée du psychédélisme de Pink Floyd et des jeux de mots d’Alain Bashung.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

