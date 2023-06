Dans la peau d’un maraîcher ! Marîcher Damien Bernier Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne

Mercredi 16 août, 10h30
3€ sur réservation
Prenez le temps de … devenir maraîcher !

Plongez dans l’univers d’un maraîcher passionné. Laissez Damien, vous donner le goût de la nature.

Profitez d’une visite de son exploitation où il vous communiquera sa passion.

Le moment est venu de laisser place à la récolte. C'est à vous de jouer !
Marîcher Damien Bernier
6 Rue des Berthons, 86530 Naintré
Cenon-sur-Vienne

2023-08-16T10:30:00+02:00 – 2023-08-16T12:00:00+02:00

