Théâtre antique, le mercredi 11 août à 19:30

Vocaliste généreuse et musicienne authentique, inspirée par le jazz et le swing, Mariannick Saint-Céran s’exprime avec un égal bonheur dans la funk torride, le groove expressif ou les plus intimes ballades. Pour son nouveau spectacle, la diva, entourée de ses talentueux complices, se réapproprie le style « soul » proche du courant Stax, fruit de l’association inédite de Noirs et de Blancs dans le sud des États-Unis durant les années 60-70, et qui a marqué l’histoire du mouvement afro-américain pour les droits civiques. L’artiste ré-investit véritablement les chansons de compositeurs emblématiques comme Mavis Staples, Ray Charles et Nina Simone, ou des poètes tel Gil Scott-Heron. Sa chaleureuse et charismatique présence ainsi que son énergie transportent le spectateur et suscitent toujours autant l’engouement du public. Mariannick Saint-Céran (chant), Lionel Dandine (claviers), Marc Campo (guitare), Cédrick Bec (batterie), Philippe Le Rabo (basse électrique)

Entrée libre

La Ville d’Arles programmme le festival « Les Rues en Musique » qui se déroule du 4 au 14 août au théâtre antique avec à l’affiche: Classique, jazz et festif Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T19:30:00 2021-08-11T21:00:00

Détails Autres Lieu Théâtre antique Adresse 8 rue du Cloître 13200 Arles Ville Arles lieuville Théâtre antique Arles