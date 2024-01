Mariannick Saint-Céran Hôtel C2 Marseille, mercredi 14 février 2024.

Mariannick Saint-Céran ♫♫♫ Mercredi 14 février, 20h00 Hôtel C2

Début : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:30:00+01:00

D’origine réunionnaise, Mariannick Saint-Céran est née à Madagascar dans une famille de musiciens. Son profond ancrage dans la Tradition (le Séga et le Maloya de son enfance) et l’influence d’artistes d’horizons différents font d’elle l’héritière d’un jazz chanté en constant mouvement.

Après un premier album «Raphaëlle» signé en tant qu’auteur-compositeur-interprète, elle se produit dans de nombreux scènes en France et à l’étranger aux côtés de jazzmen affirmés (Caveau de La Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse, Marciac, Ramatuelle, Madagascar, Egypte, Russie…)

Vocaliste généreuse, elle aborde ses différents projets avec un art fondé sur le Swing et le Groove.

Musicienne authentique, sa chaleureuse et charismatique présence, son énergie, son blues expressif, la profondeur de son art dans les plus intimes ballades captent le public à chacun de ses concerts.

Elle sera accompagnée au piano de Éric Méridiano.

Les artistes :

Mariannick SAINT-CERAN vocal

Eric MERIDIANO piano

Concert d’exception dans le Grand Salon de l’hôtel C2 le mercredi 14 février 2024 à partir de 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration sur place.

Entrée libre pour les places debout.

_____________________________________________________________

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur