Marianne(s) Salles, vendredi 8 mars 2024.

Marianne(s) Salles Gironde

Marianne(S) ce sont trois femmes au plateau : elles sont peut-être toi, elles sont peut-être moi, et peut-être même qu’elles sont nous tous et toutes au fond… Marianne(S)

est une fresque de vécus, un patchwork de témoignages, un inexorable besoin de dire.

Et si, nous, femmes, étions toutes légitimes à être une icône de la République?

Créer ce spectacle c’est répondre à notre besoin d’enclencher un dialogue, un échange constructif, réfléchi et serein autour d’une thématique brûlante et trop souvent polémique.

Une surprise sera réservée à toutes les femmes présentes au spectacle.

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08



