Marianne en Occitanie. ———————- **Sa voix portée par la tramontane ; Liberté Égalité Fraternité s’appellent Marianne.** **Marianne parla d’amour sur les barricades** **Son message est entré partout.** – Marianne, une allégorie révolutionnaire – Dans le Tarn Guillaume Lavabre, cordonnier originaire de Puylaurens, a écrit « La Garisou de Mariano » en octobre 1792. Cette chanson a donné son nom à Marianne, allégorie de la République française. Marianne est occitane, fille du pays tarnais, nous devons rendre Marianne belle, lui garder sa robe de Lumière, ne pas ternir l’image de notre mère commune. Un parcours photographique et sonore, pour questionner ce que représentent les mots Liberté, Égalité et Fraternité, inscrits sur tous nos édifices publics. (Mairies, écoles,…) Une devise éclairée par la présence de « Marianne », son buste qui trône toujours derrière Monsieur le Maire. Marianne en Occitanie – Levez-les yeux ! Pour lire : Liberté Égalité Fraternité – Un parcours photographique et sonore, pour représenter ces mots. Artelier Phiros 6 rue Jean de la Fontaine, 81200 Aussillon Aussillon Métairie Basse Tarn

