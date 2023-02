Marianne James – Tout est dans la voix (Tournée) SALLE VOX, 9 février 2023, LA BASSEE.

Marianne James – Tout est dans la voix (Tournée) SALLE VOX. Un spectacle à la date du 2023-03-04 (2023-02-09 au ) 20:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Une grande leçon de chant : l’iconique Marianne James convie le public à un spectacle unique entre performance collective et conférence ludique sur la voix.Un charisme solaire, une personnalité généreuse et un visage devenu familier depuis l’émission Nouvelle Star : Marianne James est incontournable depuis une vingtaine d’années, aussi à l’aise à la télévision que sur les planches. La voici dans un spectacle au concept unique où elle retrace l’évolution du chant depuis les grottes de Lascaux jusqu’à Céline Dion et délie également les cordes vocales des spectateurs. Il y a ceux qui savent chanter et ceux qui ne veulent pas, ceux qui pensent savoir et ceux qui ignorent qu’ils savent. Parce qu’on rêve tous de chanter à merveille, c’est le moment de saisir une opportunité rare : celle d’oser pousser la chansonnette sous l’oeil bienveillant de la professeur rêvée, Marianne James.Durée : 1hInformations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.A partir de 10 ansPMR : 01 56 05 00 76 MARIANNE JAMES TOUT EST DANS LA VOIX

SALLE VOX LA BASSEE Av.JB Lebas 59480

