MARIANNE JAMES – TOUT EST DANS LA VOIX, 14 mars 2023, .

MARIANNE JAMES – TOUT EST DANS LA VOIX



2023-03-14 20:00:00 – 2023-03-14

18 18 Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

Pour se révéler en tant que chanteur qui de mieux que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire. Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson.

Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, elle nous propose une rencontre, nous ouvre les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience hors-norme !

Spectacle écrit par : Marianne James et BenH

Collaboration musicale : Ullie Swan

