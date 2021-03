MARIANNE JAMES / TATIE JAMBON Espace Albert Camus, 3 avril 2021-3 avril 2021, MAUREPAS.

Espace Albert Camus, le samedi 3 avril à 20:30

Extravagante et pétillante,

Marianne James alias Tatie Jambon embarque les enfants pour leur première rêve-party !

Bossa, samba, pop, électro…

Un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon !

Tatie Jambon est LA tatie idéale. Avec ses deux acolytes Sébastien Buffet (percussions, chœurs) et Philippe Begin (guitares, chœurs), elle interprète des chansons des deux albums jeunesse Tous au lit ! et Tous Heureux ! (Ed. Des Braques)

Le yoga du rire, Il était une fois, L’amour arc-en-ciel, En avant, Planète rose, … On chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des références intergénérationnelles. Car c’est là la force de ce spectacle : petits et grands partagent un moment joyeux et en retirent aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir au Bonheur chacun à son niveau, avec ses ressentis et son vécu.

Les petits jubilent, chantent et tapent des mains en reprenant « Allez c’est l’heure mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tatie Jambon » et les grands se délectent des remarques très deuxième degré de Tatie.

Un spectacle co-écrit par Valérie Bour et Marianne James

Musiques Sébastien Buffet avec Philippe Begin et Marianne James

Direction d’acteur : Aude Léger

Lumières : James Angot / Son : Guillaume Bouzaabia

A partir de 8,00€

Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS



