Marianne James reprend Les Adieux de Tatie Jambon Théâtre de la Tour Eiffel, 18 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 au 31 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 16h30 à 18h

Marianne James est de retour sur les planches en fin d’année et reprend son personnage de Tatie Jambon. Elle annonce dix représentations exceptionnelles dus spectacle musical Les Adieux de Tatie Jambon à 16h30 du 18 au 31 décembre 2021 au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. A réserver dès à présent.

Avec Tatie Jambon, on chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des classiques. Tatie Jambon et ses acolytes nous embarquent via la compagnie Air Licorne A380, dans ce spectacle musical et festif. Il y en a pour tous les âges ! Avec ou sans enfant, ce spectacle saura vous ravir.

Marianne James est LA tatie idéale, une « Tatie Jambon » à la langue bien pendue. Accompagnée de ses deux complices musiciens Sébastien Buffet et Philippe Begin, elle fait la leçon aux enfants tout en les faisant rêver. Elle dit les choses cash (non, on n’est pas né dans un chou ou une rose) et aborde, mine de rien, des thèmes plus graves : l’indépendance, la préférence sexuelle, le fait d’avoir le cafard…

Un concentré de bonne humeur qui donne l’énergie pour construire ensemble un quotidien multicolore. Avec ou sans enfant, ce spectacle saura vous ravir !

Théâtre de la Tour Eiffel 4 Sq. Rapp Paris 75007

Contact :Théâtre de la Tour Eiffel 01 40 67 77 77 https://www.theatredelatoureiffel.com/

Date complète :

Marianne James – Tatie Jambon