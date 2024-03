MARIANNE CONTENT LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, vendredi 6 décembre 2024.

Mariage, bébés, boulot : c’est la voie royale vers la « normalité ».J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage, comme un pédophile dans un EHPAD.Pour ma tante, « le plus important c’est de faire bonne figure », même si tout le monde sait qu’elle préfère mater un porno japonais plutôt que de faire sa prière du soir.Finalement, je crois que ce sont les schneckes* qui ont tout compris. Alors qu’ils n’ont même pas Free.*Schnecke : nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, un volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve. Le Saviez-vous ? •1ère partie de Verino, Arnaud Tsamère, Olivier de Benoist et Karim Duval•Gagnante du Festival d’humour « La vague du rire » (Prix du Jury) – Orchies, 2023•Gagnante du Festival d’humour « Histoire d’en rire » (1ère) – Lyon, 2022•Gagnante du Festival d’humour « Rire sans Frontières » (3ème) – Saint-Gaudens, 2022•Finaliste du Concours national d’humour Kandidator – Paris, 2022•Gagnante du Festival « Talents de Scène » (Prix de L’humour) – Nevers, 2021

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-12-06 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31