MARIANNE AYA OMAC Montpeyroux, samedi 27 avril 2024.

MARIANNE AYA OMAC Montpeyroux Hérault

De la rue aux 37 concerts partagés avec Joan Baez, du métro parisien à la Nuit des Musiciens avec Rhoda Scott, du Bar Populaire au Coup de coeur des Nuits d’Afrique de Montréal, de Saint-Jean de Buèges à San Francisco… Du groupe Ginkobiloba au solo en passant par le Gospelize’it Mass Choir avec Emmanuel Djob, des Gitans de Candolle au Grand Choeur de Saint-Jean-de-Buèges… Ce sont aujourd’hui plus de 20 années d’expériences qui nourrissent une artiste résolument sans frontières.

Marianne Aya Omac, c’est avant tout une voix extraordinaire, puissante, chaleureuse, qui emporte comme la houle. Une voix qui fait caisse de résonnance à des propos humanistes sans détour et avec beaucoup d’humour !

Les chorales de l’Ecole de musique Fortissimo et le choeur enseignant de l’Ecole de musique intercommunale partageront la scène avec Marianne Aya Omac, résultat sonore et enthousiaste d’un week-end de stage animé par l’artiste durant l’hiver.

En partenariat avec l’école de musique Fortissimo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Rue du Barry

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

