Paris Expo Porte de Versailles, le mardi 1 mars à 09:00

S’il y a une haute-alpine qui porte bien son patronyme c’est **Marianna BRIANCON** qui vient d’être élue **Miss France Agricole 2022**. Pourtant, c’est dans le Sud des Hautes-Alpes, dans un hameau de Veynes (1250 m d’altitude) que la jeune fille de 26 ans se prépare à rejoindre l’exploitation de son père à la tête d’un cheptel ovin viande de 200 mères de race Mérinos d’Arles. Actuellement en formation BPREA à l’ADFPA de Gap après une carrière dans la communication et dans le numérique, Marianna n’avait pas imaginé embrasser un jour, le métier d’agricultrice et c’est après avoir remplacé son père durant les vacances, que la vocation est née malgré les contraintes et la dureté de la tâche. C’est pour montrer que féminité et agriculture pouvaient se concilier, que la jeune fille passionnée de modeling photo s’est présentée au concours Miss France Agricole avant d’être élue grâce au vote notamment des internautes. Une fierté pour la nouvelle titulaire de l’écharpe Miss France Agricole qui n’oublie pas son attachement au département des Hautes-Alpes. A l’issue de sa formation, Marianna devrait s’associer avec son père, avec l’idée de mettre en place de nombreux projets tel que le développement de la vente directe à la ferme de colis d’agneau. Le Salon International de l’Agriculture sera la première sortie officielle de la nouvelle Miss France Agricole, notamment sur le stand des Hautes-Alpes pour la journée inaugurale du 1er mars. Une première. L’aboutissement d’un rêve d’enfant. Originaire des Hautes-Alpes, la Miss France Agricole 2022 porte fièrement son patronyme : Briançon. Tout un symbole pour celle qui se prépare à rejoindre l’exploitation ovine de son père. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

