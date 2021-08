MARIAJ EN CHONSONS Ferme de Bel Ebat, 16 octobre 2021, GUYANCOURT.

MARIAJ EN CHONSONS

Ferme de Bel Ebat, le samedi 16 octobre à 20:30

Tø, Glär et Mår n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Krisprolls. À peine remis du succès de leur première tournée en France, les voilà déjà investis d’une nouvelle mission : animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline. Un honneur bien embarrassant pour les Blond and Blond and Blond, qui feront de leur mieux pour célébrer l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons toujours plus décalées et quelques invités surprises. Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix… Un croisement entre les Monty Python et Abba… — Le Parisien Mise en scène Jean-Claude Cotillard Costumes Sarah Dupont Avec Mår (Voix, violon, flûte, contrebasse), Tø (Guitare, voix), Glär (Ukulélé, voix) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Humour – Chanson Nouvelle mission pour la fratrie suédoise déjantée, amoureuse de la chanson populaire française : animer le mariage d’un ami…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



