MARIAJ EN CHANSONS Chaumont, samedi 16 mars 2024.

MARIAJ EN CHANSONS Chaumont Haute-Marne

Tout public

Blond and Blond and Blönd Après « Homaj à la chanson française », venez découvrir « Mariaj en chansons ». Gwendoline est française, Magnus est suédois. C’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers le trio suédois Blond and Blönd and Blond pour célébrer leur union. French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne leur résiste ! Si vous avez envie de rire en s’amusant de la chanson française, de « Ingmar Dassin » à Joe Bergman », ce spectacle est fait pour vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

15 Rue Lévy Alphandery

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est contact@lenouveaurelax.fr

L’événement MARIAJ EN CHANSONS Chaumont a été mis à jour le 2024-02-05 par Antenne de Chaumont